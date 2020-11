Galerii ⟩ Balti liiga jäähokis algas tartlaste võiduga, täna ja homme lahingud jätkuvad

Tartu Välk 494 hoidis liidripositsiooni kogu mängu vältel. Esimene kolmandik lõppes Välgu eduseisus 4:1, teisel kolmandikul kasvatasid tartlased edu seisule 6:2 ning viimasel perioodil viskas kodumeeskond veel 4 väravat, leedukad vastasid kahega.

Tartu Välk 494 peatreeneri Aleksei Bogdanovi sõnul oli võit koju oodatud, aga suur edu üllatus. Bogdanov lasi avamängul jõudu katsuda meeskonna noormängijatel, et nad saaksid juurde vajalikke kogemusi.

«Eks me olime Kaunase mänge jälginud ning kohtumiseks valmistunud. Kogu meeskond mängis ühtlaselt hästi ning noormängijad said rahvusvahelisel turniiril kasulikke õppetunde,» selgitas Bogdanov.

Balti hokiliiga esimest mängu jälgis teiste hulgas ka Eesti jäähokiliidu president Rauno Parras, kelle sõnul olid Astri Arenal muljed kõigil ülevad. «Tegemist oli ajaloolise päevaga, sest varem pole klubid Baltikumis omavahel niimoodi mõõtu võtnud ning oleme püüdnud turniiri juba kolm aastat korraldada,» selgitas Parras. Ta kinnitas, et sellist traditsiooni soovitakse jätkata ka tulevikus.

«Rääkisin mängu järel ka Eesti hokiklubide juhtidega ning selge on see, et selline jõukatsumine andis meie mängijatele hoopis teisel tasemel kogemused, eriti tore oli muidugi tartlaste võit,» kinnitas Parras.