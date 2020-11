Galerii ⟩ Legendaarne Kasekese restoran langeb kopa raskuse all

Tähe 19 kinnistut omava OÜ Gangestein juhatuse liige Gert Roosaar kinnitas, et lammutustööd on alganud, kuid tegevuse edasist käiku ja uusi plaane kommenteerima ta ei soostunud.

Tartu linnarhitekt Tõnis Arjus selgitas, et Karlovas on ära jagatud, kui palju saab ehitada uusi äripindu ja kui palju korterelamuid. Kasekese asemele kerkivad hooned peaks hakkama sisaldama mõlemat.

Kuna Kasekese restoran ei olnud rajatud enne Teist maailmasõda, ei loeta seda osaks piirkonna miljööväärtusest. «Kui hoone on miljööväärtuslik, siis seda pole lihtne lammutada või ümber ehitada. Me hoiame Tartus kultuuriväärtuslikke objekte väga,» lausus Arjus.

Karlova linnaossa on viimaste aastatega kerkinud teisigi uusi maju, näiteks Pargi ja Tähe tänavate nurgal asuvad nüüd Tähepärgi kodud. «Sellised uusarendused annavad võimaluse uutele peredele kesklinnale lähemale kolida. On oluline, et need hooned oleks kaasaegselt ehitatud,» lisas linnaarhitekt.