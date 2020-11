Tartumaale lisandus 31 uut koroonapositiivset

26. novembril Tartumaale lisandunud 15 nakatunu nakkusallikas on teadmata, 10 haiget said viiruse pereliikmelt, viis nakatunut said viiruse töökohalt, neli nakatunut said viiruse õppeasutusest, kaks sõbralt ja üks juhtum on sisse toodud Venemaalt. Võrumaale lisandunud viis nakatunut said viiruse huvitegevuse käigus, kahel juhul pereliikmelt, kahel juhul sõpradelt ning kahel juhul töökohalt. Viljandimaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse pereliikmelt ning üks nakatus töökohal. Jõgevamaale lisandunud kaks nakatunut said viiruse töökohalt, üks sõbralt ning üks tuttavalt. Põlvamaale lisandunud kahel nakatunul on nakkusallikas teadmata, ühel juhul nakatuti töökohal ning üks nakatus perekonnas. Valgamaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse pereliikmelt ja ühe nakatunu nakkusallikas on teadmata.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 4700 inimese, kellest 523 on nakatunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 10 aktiivset kollet, kolletest suurim on 59 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldeid on kaks: ühes on 12 inimest ja teises 11. Hobikoldeid on kaks: ühes on 18 nakatunut ja teises hobikoldes on 10 inimest. Õppeasutuse koldeid on neli: esimeses õppeasutuse koldes 11 inimest, teises õppeasutuse koldes on üheksa inimest ning kolmandas kuus inimest ning neljandas on samuti kuus inimest. Meelelahutusettevõtte koldes on 14 nakatunut.