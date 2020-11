Professor Mart Ustav: «Ma olen ka seisukohal, et parem on nakkust ära hoida kui seda ravida.»

Professor Mart Ustav, mis teie lemmikmolekul on? Biotehnoloogiafirma Icosagen juht Mart Ustav ei hakka küsimuse üle muigama. «Viimasel ajal on see immunoglobuliin A,» vastab ta.