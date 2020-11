Mis on heaolu koolis? Ei, see pole see, et õpilane viskab jalad seinale ja teeb tööd siis, kui ta parasjagu viitsib. See ei ole laiskusele ja mugavusele andumine. Kõige lihtsam definitsioon, mida olen kuulnud, ütleb: heaolu koolis tähendab, et õpilane tunneb end koolis hästi ja tegutseb tõhusalt. Lahti seletades, teda ei vaeva rasked hingelised probleemid ega toimetulematus õppetöös ja see võimaldab tal õppimisele keskenduda.