Hiljuti pakkus lehelugejatele suurt huvi juhtum, kus üht Tartu bussijuhti süüdistatid sotsiaalmeedias liikvele läinud väite põhjal selles, et ta oli keeldunud last sõidutamast, sest too ei kandnud kaitsemaski. Ehkki hilisem ajakirjanduslik kajastus tõestas, et tegemist oli väljamõeldud looga, said nii sohver kui ka bussifirma internetis laialdase pahameele osaliseks.