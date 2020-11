Tartumaale lisandus 15 positiivset testi

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 126 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 31 uut ning Tartumaale lisandus 15 uut positiivset testi tulemust. Pärnu- ja Viljandimaale lisandus viis uut nakatunut ning Läänemaale neli. Jõgeva-, Rapla-, Valga- ja Põlvamaale lisandus juurde kaks uut viirusekandjat. Järva-, Võru-, Saare- ja Hiiumaale lisandus üks uus viirusekandja. Kuue positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Tartumaale lisandunud neli nakatunut said viiruse pereliikmelt, kahel juhul nakatus inimene töökohal ning üks nakatunu sai viiruse õppeasutusest. Ülejäänud Tartumaale lisandunud juhtumite asjaolud on täpsustamisel. Jõgevamaale lisandunud kaks nakatunut said viiruse töökohalt, ühe nakatunu nakkusallikas on teadmata.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 284,13 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 5,2%.

Ööpäeva jooksul Harju-, Järva- ja Raplamaale laekunud juhtumite asjaolud on kõik veel selgitamisel.

21.-23. novembri põhja regionaalosakonna koroonaviiruse nakkusjuhtudest 103 juhul oli nakatumise põhjuseks kontakt nakatunud pereliikmega, 57 juhul sai inimene viiruse tuttavalt. 21 juhul nakatus inimene töökohal. Välismaalt toodi viirus sisse kaheksal juhul: Venemaa Föderatsioonist, Saksamaalt, Rumeeniast, Rootsist ja kahel juhul Soomest ning kahel juhul Poolast. 94 juhtumi nakkusallikas jäi selgusetuks, 206 juhtumi asjaolud on selgitamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 14 500 inimese, kellest 2021 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 28 kollet. Kooli koldeid on kokku neli, lasteaia koldeid on üks, töökoha koldeid on kokku kaheksa, ürituste koldeid on kokku kaks ja tutvusringkonna koldeid on kokku üheksa. Lisanduvad veel kaks hooldekeskuse kollet, haiglakolle ning Tallinna vangla kolle.

Ida-Virumaa uutest nakkusjuhtudest kaheksal juhul sai inimene viiruse tervishoiuasutuses ning seitsmel juhul pereliikmelt. Kuuel juhul nakatus inimene töökohas, kahel juhul tuttavate kaudu ja ühel juhul hoolekandeasutuses. Ühel juhul nakatuti Venemaalt tulnud tuttavaga suheldes. Üks juhtum toodi Poolast sisse.

Ülejäänud ida regionaalosakonna juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 18 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid neli: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel üks ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku viis: üks Narvas, üks Narva-Jõesuus, üks Sillamäel, üks Jõhvis ja üks Tapal. Kohtla-Järve tervishoiuasutuses on 65 inimesega kolle, Narva tervishoiuasutuse koldes on 10 inimesega kolle. Viru Vangla koldes on 250 inimest, Narva jäähoki koldes on 75 inimest. Narva ühes asutuse koldes on viis inimest ja teises asutuse koldes on seitse inimest. Sillamäe huvitegevuse koldes on viis inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 5600 inimest, kellest nakatunud on 875.

Valgamaale lisandunud nakatunute nakkusallikad on täpsustamisel. Viljandimaale lisandunud kolm nakatunut said viiruse pereliikmelt, kahe nakatunu nakkusallikas on täpsustamisel. Lisaks kaks Tartu-, üks Võru- ja üks Põlvamaale lisandunud nakatunu on seotud hooldekodu koldega.