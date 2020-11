PÖFF ⟩ Õudus leiab aset kõrvalkorteris

Igaühe tutvusringkonnas on vähemalt üks inimene, kes võimaluse korral uhkusega teatab, et tema õudusfilme ei vaata. Et ta ei saa aru, miks selliseid filme üldse tehakse. Ja kes on need inimesed, kes neid vabatahtlikult vaatamas käivad? PÖFFi veebilehel kasutatakse «Sõna sõna vastu» žanrimääratlusena draamat. Ilmselt siis kartusest mingit hulka publikut eemale peletada, sest sisuliselt on tegemist ikkagi õudusfilmiga.