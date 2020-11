Galerii ⟩ Rene Mandri: treenerid väärivad tasu ka nädalavahetuste töötundide eest

Ampler Development Team'i eestvedajateks on kaks endist tippratturit Rene Mandri ja Jaan Kirsipuu. Kui Mandri täidab klubi manageri rolli, siis Jaan Kirsipuu on spordidirektor. «Eks see ole umbes nii, et Rene on kogu tiimi mootor, mina olen abiratas, aitan kõike tasakaalus hoida ning jagan oma kogemusi,» ütles Jaan Kirsipuu uute tiimi esitlusel. Tema kui võidusõitja teadmised aitavad sõitjatel leida õige taktika ning lahendada erinevaid olukordi võistlustel.

Siiani oli tiimi nimi Tartu2024/BalticChainCycling.com ning see koosnes U23 vanuses Soome, Eesti ja Läti sõitjatest. Nüüd on lisandunud meeskonda ka Leedu ratturid. Jaan Kirsipuu sõnul märgati neid suvel võistlustel. «Me nägime Leedus andekaid poisse ja uskusime, et nad annaksid tiimile jõudu juurde. Ka sisemine konkurents on selle võõra suurem,» rääkis Kirsipuu.

Väiksest Eestist suurem

Võistkonna manager Rene Mandri ütles, et enam ei ole tegemist väikse Eesti rattatiimiga. «Nüüd saame öelda, et oleme Balti riikide ja Soome rattaspordi järelkasvu meeskond, mitte ainult ühe riigi sõitjatega tiim,» selgitas Mandri. Selline meeskond annab nii Eesti kui teiste riikide noorteklubidele lootust, et tippspordist huvitatud ratturitele on loodud uus arenguplatvorm. «Üks asi pidi teiseni viima, jõu ja surumisega midagi ei kasva. Ootasime, kuni tekkisid poisid, kellega rahvusvahelist taset välja kanda,» ütles Mandri.

Kirsipuu sõnul on märkmisväärne, et 2020. aastal kontinentaalmeeskondade hulgas maailmas 21. koht saavutati. «See on väga suur asi, et meie tiim nii väikese eelarvega nii kõrge kohani jõudis. Teistel tiimidel on ikka mitme miljoni suurused eelarved,» lisas ta.

Algava hooaja puhul näeb Rene Mandri väljakutseid eeskätt koroonaga seoses. «Oleme juba pidanud lahendama uusi olukordi ja koroonaga on seotud palju küsimusi, sportlik pool on meil hästi paigas,» rääkis Mandri. Ta loodab, et võistluskalender jääb avatuks ning seni treenib tiim Eestis laagrites, kuigi varem on tehtud seda sooja kliimaga välisriikides. «Talvistes oludes treenimine paneb sõitjate tervise proovile. Kui mahud ja koormused on suured, saab hästi soojas kliimas päikese all taastuda, nüüd mõjutab see organismi rohkem,» sõnas Mandri.

Spordi rahastamises puudujäägid

Rattasporti laiemalt vaadates on Mandri sõnul täna kahetsusväärne, et avalikku debatti kuuleb spordi rahastamise läbipaistvuse teemal liiga vähe. «Pigem visatakse õhku number kuskilt Exceli tabelist, mille alusel sporti võiks toetada, aga sisu selle taga jääb nõrgaks,» rääkis Mandri.

Ta näeb ühe muudatusena treenerite töötundide rahastamist ka väljaspool ametlikke treeninguid. «Kui treenerid käivad võistlustel sõitjatega nädalavahetusel kaasas, siis täna tuleb seda tööd teha tasuta. Me võime valada ju miljoneid eurosid betooni, aga kui pole treenereid, kes seal sees töötavad, pole asjal mõtet,» lisas ta.

Jaan Kirsipuu sõnul seisneb probleem selles, kuidas iga ala vaatab Eestis asju oma mätta otsast. Lisaks peetakse rattasõitu sageli individuaalalaks, kuigi tegemist on meeskonnaalaga. «Debatti võiks rahastuse teemal küll rohkem olla, aga tegelikult võiks lihtsalt spordis üldse rohkem raha olla,» lisas ta.

Praegu pole sponsorite leidmine rattatiimile olnud lihtne, ometi õnnestus leida uus nimisponsor vahetult enne uut hooaega. Ampler Bikes on Kirsipuu sõnul esimene firma, mis nägi rattatiimi hea võimalusena oma toodete turundamiseks. «Muidu on ikka nii, et keegi annab natuke raha ja võib-olla ühe korra, aga Ampler Bikes näeb selles meeskonnas pikemat kasu ka iseendale,» selgitas Kirsipuu.

Mandri on uue nimisponsori üle õnnelik ning tunnistas, et rattasektoris pole olukord nii raske kui mujal. «Ilmselt rattasektor oli üks neist ettevõtluse aladest majanduses, mis õnneks nii suuri tagasilööke ei saanud. Rataste kasutamise vajadus hoopis suurenes,» kinnitas Mandri.