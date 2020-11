Maa-alune sitkete öö: Underground Fight Night

Taustast, kultuuriantropoloogiliselt

Kurikuulsa diktaatoritarkuse järgi tuleb revolutsionäärid pärast revolutsiooni maha lasta. See võib tunduda äärmusliku tänamatusena, aga ometi kajastub selles diktaatori instrumentaalne tarkus. Revolutsionäär on nimelt inimtüüp, mitte mingile konkreetsele üksiksaavutusele keskendunud projektijuht. Lõhkuja sobib ainult lõhkumiseks, ülesehitustööde ajaks on vaja tast lahti saada.

Nii nagu inimtüüp, kes totalitarismitingimustes on tõeotsija ja dissident, kujuneb vabas maailmas tihti sõgedaks alternatiiv- või vandenõuteoreetikuks.

Pandeemia ajal satuvad oma tüübiloomusest tulenevalt ebasoosingusse inimesed, kes neile soodsamates oludes on ühiskonnas äärmiselt vajalikud. Need on inimesed, keda oht ei peleta, vaid tõmbab ligi, need on inimesed, kes riskivad, need on inimesed, kes ei karda valu, need on inimesed, kes konfronteeruvad ohuga. Vajame neid nii sise- kui väliskaitsejõududesse, ettevõtlusesse ja kultuuri.

CorsaGymi eestvedaja Gert Gorsanov sattus kevadistel ärevuspäevadel meedia fookusesse allumatusega korraldustele sulgeda oma treeningsaal. Vaatasin seda meediatralli kahetiste tunnetega. Ühelt poolt on tegu tõesti vähese vastutustundega ja ohtliku karjamentaliteedi eiramisega (kari võib joosta ka õiges suunas), teiselt poolt oli see ju see sama visadus ja allaandmatus, mis elu vähegi normaalsemates oludes edasi viib.

Kuna tegu oli ka minu koduklubiga, siis teadsin taustu rohkem. Teadsin, et see pole äriprojekt, vaid missioonitundest ajendatud tegutsemine. Alles hiljuti oli ta veritseva südamega müünud maha oma auto, et osta treeningsaalile automaatvärav ja püsida nõnda suurte ketiklubidega konkurentsis, siis selline saatusenöök ex machina.

Teada on ka see, et meie tippsportlased võrsuvad ebaproportsionaalselt palju maalt (olgu Gerd Kanter, Baruto või Ott Tänak kohe näideteks), sest seal saab visadus paremini esile kerkida. CorsaGym on samuti Lõuna-Eesti entusiastide, parimas mõttes maakate eluprojekt, mis lõpuks «suurlinn» Tartus maandus. Need meesteks sirgunud Lõuna-Eesti poisid on ise suundud kulturismi, spordialale, millesse ma olen pikalt eelarvamusega suhtunud. Ometi eeldab see spetsiifilise toitumishäire ja üldkehalise raskejõustiku kahevõistlus äärmist tahtekasvatust ja enesepiiramisvõimet, tähendab hedonistliku ajastu vastandtendentsi. Pealegi on kulturimis stigmatiseerivale nartsissismimäärale on ülejäänud sotsiaalmeediaühiskond nii edukalt järele tulnud, et see mõõde kaotab õiglase eristusvõime.

Pidulikumalt väljendudes: Underground Fight Nightil kohtus globaalne pandeemia eestluse elujõuga. See võitlus on ebavõrdne ja loodetavasti ei kujune sellest tagantjärele viiruse lahinguvõitu.

Igatahes mul on väga hea meel, et peale mõne ettevõtja ja eraisiku ka Tartu linn seda ettevõtmist toetas. Kuigi linna esindajat – küllap pandeemiakartuses – tänutahvlikest vastuvõtmas polnud.

Maa-alune sitkete öö