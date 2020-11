Galerii ⟩ Talvistel karikavõistlustel istusid sadulasse ainult julgemad

Hommikupoolikust alates on stardiväravast ükshaaval teele läinud esmalt õige nooremad osalejad, kuni 10-aastased. Õhtupoolikul hakkavad rajal kiirust näitama vanemad BMX-krossi sõitjad. Avapäeval võisteldakse ajasõitudes, kus rada läbitakse ühe kaupa, kõigil on kolm katset, arvestatakse kiireimat aega. Selle põhjal selguvad homse võistluspäeva stardigrupid, kui sõitu minnakse juba kolme kaupa korraga.

Käed-jalad olid täna tööd täis võistluste peakorraldajal Jaan Veerannal. Tal oli varutud maske, mida üks osa publikust ka kandis. Pidevalt tuli tegeleda võistluste tulemuste kajastamisega või veebiülekande korraldamisega neile, keda kohal polnud.

Lapsevanemad kardavad

Kuigi Veeranna lootis, et osalema tuleb ligi 100 ratturit, ei läinud siiski nii. «Vooremaa ja Pelotoni rattaklubid oma meeskonda välja ei pannud, kohale tulid üksikud sõitjad. Lapsevanemad ikkagi kardavad ja otsustasid viimasel hetkel ümber,» rääkis Jaan Veeranna. Samas saab tema sõnul soovi korral sisehallis hästi distantsi hoida, sest sõite on võimalik jälgida nii alumiselt kui ka ülemiselt korruselt. Täna olid pealtvaatajad siiski pigem kogunenud lähestikku juttu puhuma ning noortele kaasa elama.

BMX-krossi puhul pole väntamine kõige olulisem. «Kui sõitjad neid künkaid ületavad, peavad nad ennast nii kätest kui jalgadest tõukama, et olla võimalikult kiire ja saada hea aeg. Teeme lisaks sõitmisele kõvasti jõutrenni,» rääkis Veeranna. Ta on uue sisehalli valmimise üle väga rõõmus. Paremad sõidutingimused annavad lootust tulevikutegijateks. Siserada on välirajast küll kolm korda lühem, aga elemendid on mõlemal Tartu rajal sarnasemad kui kunagi varem.

Nooremate võistlejate hulgast paistis täna silma Euroopas oma vanuseklassis pronksile tulnud 9-aastane Jakob Maaten, kelle rattal oli erinevalt teistest kolmekohalistest numbritest hoopis kahekohaline number 13. «See number on auga välja teeninud, sest selliseid kahekohaliste numbritega kohti jagatakse just Euroopa võistlustel. Kui keegi tuleb sellise stardinumbriga osalema, on juba teada, et ta on kõrgemal tasemel,» rääkis Veeranna.

Silmad säravad

Teistest pealtvaatajatest eraldi jälgis halli esimesel korrusel raja kõrvalt võistlust Meelis Jakobson, kelle 10-aastane poeg Oskar Jakobson läks rajale 11–12-aastaste vanuseklassis. Ta on BMX-krossiga tegelenud natuke üle aasta.

«See uus hall on ikka palju mõnusam kui vana – õhku, ruumi ja valgust on rohkem. Pealtvaatajatel on ka mõnusam jälgida,» rääkis Meelis Jakobson. Tema sõnul on loogiline, et Tallinnast pärit sõitjad kohale ei tulnud. «Seal ongi olukord teistsugune – kui ma elaks Tallinnas, siis ilmselt ka ei tuleks. Aga Tartu poisid on niikuinii kogu aeg trennis koos ja võistlevad ka koos,» lisas Jakobson. Poja sõidu ajal jälgis ta ka paralleelselt telefoni, sest töötab haiglas ja peab olema valmis vajadusel sinna appi minema.

Oma poja arengu üle viimase aasta jooksul on Jakobson siiralt üllatunud. «See on hämmastav, kui osavaks ta on saanud. Kui käisime suvel koos rattamaratonil, tegi ta esimestel lõikudel seal isegi täiskasvanutele silmad ette,» rääkis Jakobson. Poja eeskujul proovis ka isa suvel BMX-krossi ning tõdes, et tegemist on põneva alaga.

«Vaadake siin ringi, kõigil silmad säravad. Kui Jaan tahab õhtuti uksed kinni panna ja tuled ära kustutada, siis tuleb tal vaeva näha, et poisid rajalt minema saada. Neile nii väga meeldib see ala,» lisas ta.