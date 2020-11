Martin Nelis: miks kontrollib linnavalitsus Annelinna kortermajade vahel parkimist?

Kõigepealt tuleb ära märkida, et enamasti lähevad linnavalitsuse järelevalveametnikud Annelinna kortermajade vahele parkimist kontrollima annelinlaste kaebustele reageerides. Paljusid elanikke häirib, kui autosid pargitakse valimatult haljasaladele neid kahjustades või kõnniteedele, kus need takistavad jalakäijate liiklemist. Seejuures ei ole küsimus vaid selles, kas selline parkimisviis kellelegi meeldib või mitte – niisugune parkimine on seadusega keelatud.