Linnavalitsus eelistab enda tööruumides inimesi mitte vastu võtta

Kodanike vastuvõtt linnavalitsuse tööruumides jätkub juhul, kui e-kanalite kasutamine on võimatu või ei ole mõistlik. Sellisel juhul tuleb vastuvõtt ette registreerida. Enamike linnavalitsuse tööruumide uksed on suletud ja ustel on info, kuidas osakonnaga kontakti saada.