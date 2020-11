Tartu ülikooli kliinikum laiendab tänasest Covid-19 testimist

Statsionaarsele ravile tulijatelt võetakse proov esimesel võimalusel pärast patsiendi haiglasse vastuvõtmist. Päevakirurgia patsiendid peavad andma SARS-CoV-2 proovi kuni 72 tundi enne kliinikumi tulekut. Proovivõtmisele saatmise eest hoolitsevad kliinikumi tervishoiutöötajad. Patsiendi mugavuse suurendamiseks on kliinikum sõlminud kokkulepped maakondade proovivõtupunktidega.

Ühtlasi palub Tartu ülikooli kliinikum patsientidel kontrollida enda ja oma laste kontaktandmete õigsust Tartu ülikooli kliinikumi ePatsiendi portaalis. Oluline on aidata seda teha ka eakatel lähedastel. Kontaktandmed on vajalikud selleks, et vajaduse korral patsiente teavitada ravile tuleku tingimustest. TPM