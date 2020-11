Kaks isiksust, artist ja diabeedihaigusega tüdruk

«See on otsekui armastuskiri oma sisemise armastuse valimiseks enne, kui lased oma südamel armastust teistega jagada,» ütleb An-Marlen oma singli kohta. «Ma ei laseks kunagi kellegi teise armastusel kukkuda, kuid ometi olen lasknud endal kukkuda mitmeid kordi.»

An-Marlen ja Ingel Marlen Mikk on kaks erinevat isiksust, üks laval ja teine eraelus, aga päriselt lahutada on neid võimatu. Laval nii enesekindlana näiv artist on eraelus läbi käinud pika tee, mil ta on olnud ka väga haavatav, hirmunud ja maailma vastu trotslik.

Haigestus kaheksa-aastaselt

Täna, üleilmsel diabeedipäeval, pööratakse palju tähelepanu diabeediga inimestele, et ühiskond neid paremini mõistaks. Mitte keegi ei ole ei esimese ega teist tüüpi diabeedi eest päriselt kaitstud ega süüdi selles, kui on haigestunud. Ja täna soovib rääkida ka Ingel Marlen Mikk.

Ja võib-olla saan just mina aidata nüüd ise mõnd tüdrukut või poissi, kes arvab, et see haigus pole muud kui üks suur koorem.

Ingel Marlen Mikk sai esimest tüüpi diabeedi diagnoosi 8-aastaselt. Ta lähikondsetest ei olnud keegi sellega varem kokku puutunud ega osanud tüdruku väsimuse, jõuetuse ega sagedase juua küsimise taga ära tunda selle haiguse sümptomeid.

Ingel Marlen Mikk. FOTO: Jana Vorontsova

Tartu arstiteaduse üliõpilaste koostatud diabeedipäeva kodulehel on teiste seas ka tema lugu, milles ta tunnistab, et kõige raskem oli teismeliseiga, mil tal tekkis haiguse vastu tohutu trots, et miks just tema? Seda koormat kandis ta mitmeid aastaid.

Ingel meenutab, kuidas vanemad talle päevas viis korda helistasid, et uurida, milline ta veresuhkrunäit parasjagu on. Ta tahtis vaid oma sõpradega rahus aega veeta, mitte numbrite ja süstimise pärast muretseda.

Elu kõige ebameeldivamad mälestused on pärit lapsepõlvest, kui teda narkomaaniks narriti ja kui tal tuli käia end õpetajate toas süstimas.

Teismelisena ta seetõttu kellelegi, peale lähedaste sõprade, väga rääkida ei soovinud, et on diabeetik. Neiu ei häbenenud enda haigust, aga kartis, et inimesed suhtuvad temasse seetõttu teisiti. Vahepeal keeldus ta haiguse olemasolu koguni tunnistamast, ei mõõtnud oma veresuhkrut ning sõi kõike, mida hing ihaldas ning süstis vaid siis, kui häda käes oli.

Rahu majas

Nüüd ütleb Ingel, et on selle haigusega rahu teinud. Tal on siiralt hea meel, kui keegi märkab ja midagi küsib ning ta räägib alati kõigest hea meelega, et tõsta inimeste teadlikkust diabeedi osas.

Kui ta teismelisena tundis, et on oma haigusega üksi ja kõikidest erinev, siis nüüd teab, et see nii ei ole. «Pealegi on mul endal alati võimalus levitada sõna selles osas,» rääkis ta. «Ja võib-olla saan just mina aidata nüüd ise mõnd tüdrukut või poissi, kes arvab, et see haigus pole muud kui üks suur koorem.»

An-Marlen usub, et rahu maailmaga on muutnud ta ka artistina mõistetavamaks. FOTO: Grete Tuberik

Ingel Marlen usub, et ka tema artisti-isiksus An-Marlen on samuti muutunud sellest rahu tegemise otsustest tugevamaks ja usutavamaks.

«Ma arvan, et inimesed oskavad nüüd rohkem mu loominguga suhestuda ja näha, et ma olen nii nagu teised,» rääkis ta. «Meil kõigil on probleeme ja asju, millest rohkem rääkida, et olla rohkem avatud. Ja minagi loon oma loomingut puhtalt selle pealt, mida ma inimesena siin maailmas tunnen ja kogen.»