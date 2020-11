Galerii ⟩ Tartu PÖFFi maskistatud avamisele järgneb voogedastuspidu

Avafilmile järgneb kell 22voogedastuspidu "Tartu PÖFFi avastriim" Ö Stuudios, mis jõuab kõikide huvilisteni, vahendajaks PÖFFi Elisa Stage. Maarja Jakobson tutvustab Tartus linastuvaid filme. Stuudios on külas Nafta Films produtsent Esko Rips ja helilooja Mihkel Zilmer, kes räägivad PÖFFi võistlusprogrammis esilinastuvast Taani, Eesti ja Belgia filmist «Erna on sõjas» (režissöör Henrik Ruben Genz), mis on filmitud suures osas just Tartus ja Tartumaal.