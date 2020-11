Linnapea Urmas Klaas: väiksemad numbrid ei anna alust koroonapiirangute lõdvemaks järgimiseks

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on töökorralduse muudatuse eesmärk kaitsta linnavalitsuse töötajaid ja tagada linnavalitsuse toimepidevus. «Soovime viia töökohal nakatumise riski miinimumini ning tagada sellega linnavalitsuse teenuste jätkumine,» lisas Klaas.

Linnapea saatis täna linnavalitsuse töötajatele töökorralduse uuendatud juhised, kus on muuhulgas kirjas juhised ka koosolekute läbi viimiseks. «Esimese eelistusena soovitame neid koosolekuid, kus on palju osalejaid, pidada virtuaalselt. Kodukontoris saavad tööülesannete täitmist alustada need, kelle tööiseloom seda võimaldab,» selgitas linnapea.

Kodanike vastuvõtt linnavalitsuse tööruumides jätkub juhul, kui e-kanalite kasutamine on võimatu või ei ole mõistlik. Sellisel juhul tuleb vastuvõtt ette registreerida. Enamike linnavalitsuse tööruumide uksed on suletud ja ustel on info, kuidas osakonnaga kontakti saada. Uksed on avatud sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskustes, rahvastikutoimingute osakonnas (Küüni tänaval ja Tiigi tänava hoones) ning linnavalitsuse infokeskuses (raekoja I korrusel). Rahvastikutoimingute osakond ja sotsiaalabi osakonna piirkonnakeskused paluvad enne tulekut võimalusel ette helistada või võtta ühendust e-kanalite kaudu.

Sündmuste korraldamist tuleb kaaluda

Ühtlasi tuleb linnapea sõnul praegu hoolikalt kaaluda sündmuste korraldamist. «Vähem on parem, aga samas ei tohi jääda olulised asjad tegemata. Iga sündmuse vajalikkust tuleb eraldi kaaluda,» lisas Klaas. Tema sõnul kehtib riigis praegu hoiak, et elu tuleb võimalikult kaua avatuna hoida ning selleks esmaspäevast kehtima hakkavaid piiranguid hoolega järgida.

«Kui Lõuna-Eesti inimene vaatab numbreid ja mõtleb, et need polegi ju nii suured kui Põhja-Eestis või Ida-Virumaal, siis see ei anna kuidagi alust lõdvemaks reeglite järgimiseks,» rõhutas linnapea. Tema sõnul on oluline vältida tervishoiusüsteemi üle koormamist, sest lisaks koroonahaigetele on vaja meditsiiniasutustel tegeleda igapäevaselt ka teiste patsientidega. Urmas Klaas rõhutas, et praegune olukord näitab taaskord, kui õige oli, et augustis tekkinud kolletele reageerisime Tartus rangelt.