Tartu ja Elva naiskorvpallurid mängivad võõrsil Eesti koondisega

Koondise peatreener Allan Siimann ütles, et Eesti naiskonnas moodustavad hea koosluse noored ja kogemustega mängijad. «Meil on samadel positsioonidel erineva stiiliga mängijad. Väljakule saamine tuleb treeningutel välja teenida,» selgitas Siimann eile korvpall24.ee-le. Koondise 14 mängijast saab mõlemas kohtumises väljakule 12. Esimeses mängus pääsesid väljakule ka Anna Gret Asi, Janeli Lilleallik ja Laina Mesila-Kaarmann. Eesti jäi Bosnia ja Hertsegoviinale alla juba avaveerandil 18:32, poolaja lõpuks 29:59 ning tunnistas vastaste paremust lõpuks lõpuks 38-punktilise kaotusega. Kõrgeima skoori tegi Eestile Janne Pulk (15 punkti).

Koondises mängimine on auasi

Enne esimest kohtumist ütles Anna Gret Asi, et nädal on kulgenud rahulikult ja plaanipäraselt. «Võistkonnavaim on mõnus ning kõik tahavad endast parima anda. Lähme mõlemale mängule võitlema,» rääkis ta enne kohtumist. Asi sõnul on koondisega mängimine igal juhul au ja uhkus. «Eestit esindada on alati auasi ning rahvusvahelisel tasemel saab tugevate vastastega häid kogemusi,» ütles ta.

Avamänguks väljakule pääsenud Laina Mesila-Kaarmann polnud kaks aastat koondises mänginud, kuid varem sageli nimekirja kuulunud. «Koondises mängimine nõuab igaks treeninguks ja mänguks suurt keskendumist,» selgitas Mesila-Kaarmann.

Eile väljakul käinud Janeli Lilleallik rääkis, et rahvuskoondises mängimine on olnud tema unistus juba noorest saati. Esimest korda kuulus ta kandidaatide hulka 2015. aastal. «Kolm aastat hiljem pidin vigastuse tõttu oma mängijakarjääri välismaal pooleli jätma, sealhulgas koondise mängud. Tänavu olen taas väljakul ja naudin seda täiega,» kinnitas ta. «Arvasin, et alustan naasmise järel rahulikult esiliigas, aga koondise peatreeneri kutsele oli võimatu ära öelda,» lisas ta.

Lilleallik loodab Šveitsi mängust teenida Eestile eile saamata jäänud võidupunkti. Ta peab Eesti koondise tugevuseks meeskonnatööd, tugevat survet kaitses ja täpseid viskajaid.

Elva kui hea arenguvõimalus

Mõlemad mängijad leidsid tänavu sügisel tee BC Elva/CHK naiskonna juurde. Varem Elvas naiste korvpallivõistkonda polnudki ning uut tiimi juhendab Timo Eichfuss. «Olen Elva kasuks otsustamisega väga rahul, sest on näha, kuidas klubi panustab kõvasti naiste korvpalli ning kõik võistkonnaliikmed on väga motiveeritud,» ütles Mesila-Kaarmann

Lillealliku jaoks olid Elva naiskonna liikmed juba vanad tuttavad, mõnega on ta olnud väljakul väiksest peale. «See on täitsa oma koduvõistkond. Meil on Elvas hea koostöö ja tunneme üksteise tugevusi,» selgitas Lilleallik.