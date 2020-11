CO2 hulga teadmine ruumide õhus võiks päästa meid ühiskonna sulgemisest

Filter on oluline. Nagu juba öeldud, ka kehva kaitsevõimega mask on viiruse ühe või teise levikutee tõkestamisel oluline abimees. Sel on igal juhul viirusedoosi vähendav efekt, mis nakatumisel ka haiguse raskusastet mõjutab.

Pealegi, kui läbi maski on hea ja kerge hingata, hoiab inimene seda kauem ees ja terviseefekt on suurem. Kui inimene juba tunni ajaga maskist väsib ja ülejäänud aja viibib ilma maskita keset ohtu, on ülejäänud ajal kaitse null.

Inimestel ei ole vaja muud, kui kindlust, et õhk oleks puhas. Seda mõõta ei ole sugugi raske, tuleb jälgida CO 2 sisaldust ruumis.

Aga ikkagi, milline uuritud maskidest on hea?

Väga head on maskid, milles on kasutatud filtermaterjali ning millega on kaasas desinfitseerimisõpetus. Mõnda maski soovitatakse desinfitseerida kuumas vees, teist triikides.

Filter on oluline seetõttu, et filter sunnib õhku suunda muutma. Mida rohkem õhk seda teeb, seda tõenäolisem on, et aerosooliosakestega liikuv viirus põrkub mingi kiukese vastu ja takerdub.

Suuri osakesi ei ole väga keeruline filtrisse püüda. Kummalisel kombel pole ka üliväikesi osakesi keeruline püüda, kuna need võtavad õhumolekulidelt vastu kõik müksud ja tantsivad edasi-tagasi, põrgates ka filtrit läbides kuhugi kinni.

Kõige keerulisemad on Heikki Junnineni sõnul 300-nanomeetrised osakesed. Need on piisavalt suured, et mitte õhumolekuli müksudele reageerida, samas aga parajad, et võtta koos õhuvooluga välja kõik kurvid ja jõuda absoluutselt igale poole, kuhu õhkki.

Puhas õhk

Nüüd puhta õhu juurde tagasi. Küsimuseks jääb, millise süsihappegaasisisalduse korral viiruse leviku oht ruumides suureneb. Heikki Junninen vastab, et inimese heaolu ja töövõime seisukohalt ei tohiks süsihappegaasisensori näit olla üle 1000 ppm – ppm tähendab osade arvu miljoni osakese kohta.

Halb siseõhk ei tähenda muidugi, et seal levib tingimata viirus, aga süsihappegaasirikas õhk on märk sellest, et risk viirust saada on sealt suurem kui muidu.

«Kui meil oleksid CO₂ mõõtmise sensorid avalikes ruumides kõikjal näha, ja nad annavad märku, kas koha ventilatsioon on piisav, looks see inimestele turvalisema tunde ja aitaks ka ühiskonda töös hoida,» leiab Heikki Junninen.

Ta on veendunud, et ruumide paremasse sisekliimasse tasub koroonaajastul kindlasti investeerida, kuna hea õhk on oluline ka pärast koroonapandeemiat. Ka riigi toetuspaketid neile õppeasutustele ja firmadele, kes otsustanud oma vananenud ventilatsioonisüsteeme ajakohastada, on praegu tema sõnul väga vajalikud.