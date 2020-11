Tulevased arstid sihivad tähelepanu diabeedile

Nad kõik teavad, et diabeet mõjutab paljusid inimesi ning sellest rääkimine on oluline tervele ühiskonnale.

Üks diabeedipäeva mõte on paluda kõikidelt rohkem mõistmist, teine aga seegi, et pakkuda haiguse põdejaile tunnet, et nad ei ole üksi. Eestis on terve hulk organisatsioone, ühinguid ja liite, alates perearstidest ja -õdedest ning lõpetades hüpokoerte ühingu ning laste ja noorte diabeediühinguga, kust saab abi ja õpetust.