Siiski ei saa öelda, et tartlased andsid võidu kergelt ära ning seda tõestab ka fakt, et kogu mängu jooksul löödi vaid üks värav. Tammeka kapten Tauno Tekko ütles, et esimesel poolajal valdas meeskond palli hästi, kuid piisavalt palju vastase värava ette ei jõudnud. Vaheajale mindi 0:0 viigiseisus.