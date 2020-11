Politsei otsib Tartus kadunud Arnoldit

Lähedastel on alust arvata, et mehe elu ja tervis võib olla ohus.

Arnold on umbes 170 cm pikk. Tal on seljas kapuutsi ja embleemiga must-valge jope, jalas tumedad püksid ja valged spordijalanõud. Õlal kannab mees musta kandilist kotti. Tal on valgest metallist rihmaga käekell ning kaelas kuldkett. Mehe ninal on arm.