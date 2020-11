Peer Gynt tuleb tantsu ja muusikaga

Kahe teatri ja Viljandi kultuuriakadeemia koostöö toob vaatajate ette Karl Laumets, kunstnik on Kristjan Suits ja muusikaline kujundaja Vaiko Eplik. Lavastaja sõnul on lavastuse norra muinasjutumaailm ja Henrik Ibseni fantaasia tõlgitud nüüdisfolkloori. Peer Gynt on meie aja kangelane, ilus ja andekas otsinguline noormees.