Galerii ja video ⟩ Päästjad läbisid maa-aluses garaažis keerulise õppuse

​Õppuse läbiviimine oli oluline ka Riia 22 majarahva jaoks. Päästjate kibekiiret teoimetamist jälgis koos paari teise elanikuga korteriühistu juhatuse liige Sander Sööt. «Meie hoonekompleks on keeruline ja päästjatel tekkis küsimusi, kust üldse siseneda või millised on siinsed tehnosüsteemid,» tõdes ta.

Söödi sõnul oli näha, et võõras situatsioon tekitas päästjatele segadust ja hämmingutki. Riia 22 maa-alune parkla on Tartus suurim omalaadne, ning päästjad pole seni pidanud sellises ehitises tuld kustutama.

Söödi sõnul pole elamus paiknevate korterite omanikele seni päästeinstruktaaži tehtud, aga järgmisel üldkoosolekul võetakse see ette.

Ka ​Tartumaa vanemoperatiivkorrapidaja Kaido Õunapuu kinnitas, et päästjad said tänasest õppusest palju olulisi teadmisi. «Meil pole Tartus väga allmaarajatises õppusi läbi viidud. Keeruline on mitme sisenemistee puhul teha õige valik, kust alustada,» lisas ta.