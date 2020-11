Video ⟩ «Porgandid» saavad pea viie miljoni euro eest kiiremaks sõiduks lauge kurvi ja uue Jänese silla

Kui kõik tööd on tehtud, peaks sõiduaeg vähenema Tallinnast Tartusse veidi üle kümne minuti. See tähendab, et Tallinnast Tartusse peaks rong sõitma tunni ja 44 minutiga.

Et hoida võimalikult sirget trassi, ei ehitata uut silda risti üle jõe, vaid kergelt diagonaalis. Seetõttu tuleb see praegusest mõnevõrra pikem: Jänese raudteesilla pikkus on 56,38 meetrit, uus Emajõe raudteesild tuleb 101,7 meetrit pikk. Sild ehitatakse selline, et tulevikus oleks sinna võimalik rajada veel teine rööpapaar.