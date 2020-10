Tallinnas 40 aastat tagasi mängitud rockooper «Johnny» tuleb taas lavale Tartus

Veebilehes johnnytartus.ee on kirjas, et kindlasti oli selles oma osa suurepärasel muusikal, ent veelgi enam käsitletavatel teemadel – peamiseks küsimuseks oli üksikindiviidi vabadus nii traditsioonide kui ka nõukogude ideoloogia surve all hingavas ühiskonnas. «See sai mõistagi ka põhjuseks, miks lavastuse etendamine paar kuud hiljem keelustati. Ilmselt oli sellel oluline osa, miks «Johnny» muutus legendaarseks ja seda tänini mäletatakse,» on märgitud lavastuse veebilehele.