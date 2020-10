Galerii ⟩ Nädalavahetus on Tartu Näituste messikeskus ehitusmessi päralt

Kahel päeval, eile ja täna on suur osakaal ka seminaridel. Eilne päev pühendati fassaadidele. Täna, laupäeval on seminaril põhiteemaks katused.

Haigusnähtudega inimestel paluvad korraldajad koju jääda, külastajatel aga hoolikalt käsi desinfitseerida, distantsi hoida ning soovituslik on ka maski kandmine. «Meil on positiivne kogemus auto- ja tehnikanäitusega Motoshow, mis toimus kuu aega tagasi. Inimesed on reeglitega harjunud ning jälgivad hoolsalt ettevaatusabinõusid. Korraldajatena võtame kasutusele kõik meetmed, et mess turvaliselt läbi viia,» märkis Urbel.