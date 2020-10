Politsei otsib täna hommikul toimunud liiklusõnnetuse tunnistajaid

Täna hommikul kell 08.28 paiku teatati politseile, et Tartu linnas, Uus tänav 54 juures on öösel maha sõidetud kooli piirdeaed. Sündmuskohale maha jäänud tükkide järgi on teada, et aeda sõitis sisse Nissani tüüpi sõiduk, vigastatud peaks olema vasakpoolne esinurk.