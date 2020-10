Miks? ⟩ ...leiab Tartust vananenud teabega turismiinfokaarte?

Vastab Helen Kalberg, SA Tartumaa Turism juhataja

Tahaksin küsida vananenud kaardi kohta.

Tean, millest jutt. Kaartide tootmine ei ole nii lihtne, just eile andsin sisendi, et võtame selle kaardi maha. Siis läheb uue kaardiga, kaua läheb, see on töös.

Selle kaardi?

Selle, mis on vaksalis.

Siis on asi ikka hullem. Kas Tartus on keegi, kelle asi on jälgida, et avalikku ruumi pandud turismiinfo oleks ajakohane?

Sisuliselt võiks öelda, et see on meie ülesanne ehk Tartumaa Turism.

Miks ma küsin – sellest vaksalis olevast aegunud kaardist on vähemalt üks kloon. Absoluutses kesklinnas Kraamituru kaldapealsel ehk turuhoone juures.

Okei … Meie saame jälgida seda, mida meie oleme üles pannud. Kuna see on üles pandud võib-olla kümme aastat tagasi, Tartumaa Turism ei ole selles projektis osaline ja meil puudub info.

See ei ole ju reaalne, et me kogu linna kammime läbi, kas keegi on kuhugi midagi pannud. Saame jälgida seda, mida ise oleme üles pannud.

Kõnealune kaart on jõeäärsel promenaadil raekojast poole kilomeetri kaugusel.

Mul ei ole midagi öelda. See vastus on ikkagi sama – saame silma peal hoida sellel, mille kohta meil on info. Et juhuslikult leiduvad need asjad, noh, meid on vähe ja linn tahab ka turundamist. Kontrollisikut mul ei ole.

Siit saab järeldada, et ülevaadet ei ole. Aegade jooksul on olnud muret ka linnapiiril olevate kaartidega, mis aeguvad, sest linn areneb. Ehitatakse uus sild või kolib oluline asutus, ja nad ongi juba vanad. Need kaardid nüüd on küll värskendatud.

Linnapiiri kaartidega tegeleb meil üldse liikluskorraldusteenistus ning ka arhitektuuri ja ehituse osakond. Eks paratamatult tuleb aeg-ajalt üllatusi, et midagi on aegunud. Kui ERM kolis, olid kohe vanad kõik need kaardid, mis sisaldasid muuseumi vana asukohta.

Kaardist vananenud osa üle kleepida peaks olema linnale ometi jõukohane.

Nõus. Aga praegu jutu keskmes olev kaart on meie kontrolli alt väljas. Nende eest, mis linn on üles pannud – ükskõik milline üksus –, peame ka vastutama, aga mis on meie teadmiseta üles pandud, selle eest ei saa vastutada. Loomulikult püüame muuta, täiendada või likvideerida, kui teada saame. Aga vastutust võtta ei saa.

Mis vananenud kaardist nüüd saab?