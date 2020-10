Galerii ⟩ Viimaste sekundite võitluses kaotas Tartu korvpallimeeskond napilt Raplale

Esimest Eesti-Läti liiga kodumängu veebist vaadata ei saanud ning nii kogunes kolmapäeva õhtuks TÜASKi saali ligi pool tuhat korvpallisõpra. Nende silme lõppes esimene veerand tartlaste eduseisul 17:10. Teise veerandaja alguses tegid külalised 12:1 spurdi, millega mindi veerandi keskel mängu juhtima 26:20. Tartlased said oma rünnakujoonise paremini paika alles poolaja lõpus, kuid siis tegi oma töö hästi ära Rapla kapten Roberts Freimanis, kelle viimaste sekundite korv viis külalised poolajaks 30:29 juhtima.

Edasi dikteerisid mängu peamiselt külalised, olles kolmanda veerandi keskel isegi kümnepunktilis eduseisus. Neljas veerandaeg kulges samuti Rapla juhtimisel ning kolm ja pool minutit enne normaalaja lõppu oli Tartu meeskond 55:66 kaotusseisus. Will Raymani vedamisel ei antud aga alla ning kolme minutiga tegid tartlased 14:1 spurdi, mille lõpus viis Oliver Suuroru kaugvise Tartu ette 69:67. Seejärel tabas Freimanis kaks vabaviset ning mäng läks lisaajale.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul saab sellisest kaotusest õppida. «Saime alguses küll hästi minema, aga teisel veerandajal jäime nende maa-ala kaitse vastu hätta. Normaalaja lõpus saime suure võitlusega järgi ja mängu ka lisaajale viia, aga kahjuks jäi võidust täna pisut puudu,» ütles Kandimaa. Ta lisas, et meeskond näitas publikule head mängu ning ei pea sellise võitluse tulemusel silmad maas ringi käima. «Pigem annab võitluslik mäng meile usku juurde ja kui satume taas lisaajale, siis on see kogemus juba olemas,» kinnitas peatreener.