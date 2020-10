Finnairi Tartu lennud ei pruugi tuleval suvehooajal taastuda

Finnairi kodulehel on pikalt püsinud teade, et lennud Tartusse on peatatud tuleva aasta märtsi lõpuni. Nüüd, nagu ütles Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe, ei ole enam nimetatud ühtki kuupäeva, millal lendamine võiks jätkuda.