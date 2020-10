Värske edetabel kinnitab Tartu ülikooli arvutiteaduse maailmataset

Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja ja bioinformaatika professori Jaak Vilo sõnul on suurtes valdkondades nagu loodusteadused, arvutiteadus ja meditsiin toimunud kiire edasiminek. «See on Tartu Ülikooli jaoks märgiline, sest tugev informaatika on hädavajalik ka näiteks genoomika ning tuleviku meditsiini arengu jaoks,» ütles Vilo.

Ta lisas, et kõrgele edetabelikohale on alus pandud pikaajalise tööga, kus kvaliteedi kasvatamine on käinud ees kvantiteedi kasvatamisest. «Olen lootusrikas, et Delta keskkond võimaldab meil veel paremini oma eesmärke saavutada, anda parimal moel edasi oskusi ja teadmisi, mida Eesti riik vajab, ning toetada uute tehnoloogiliste lahenduste arengut,» lausus Vilo.