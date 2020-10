Talgulised ootavad tartlasi Toomemäele appi riisuma

«Meie soov on ära kasutada kogu olemasolev looduslik ressurss ja hoida toitained ringluses,» ütles maaülikooli mahekeskuse juhataja Elen Peetsmann. Praegu on tema sõnul Tartus kaks toimekat kogukonnaaeda, mis kaasavad üha enam huvilisi. «Emajõe aias on permakultuuride õppeaed ja seal saab ühiselt teiste linlastega toimetada. Maheaed aga laieneb ja kinnitab, et uutele soovijatele maad jagub.»