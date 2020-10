Vargad panid pihta 8600 kuuseistikut

Noored kuusetaimed istutati aasta tagasi sinna metsaks kinnistutele, kus omanik püsivalt kohapeal ei viibi. Nüüd, aasta hiljem minnes vaatama, kas on vaja hooldustöid teha, avastas omanik, et istikud on täpselt teadmata ajal juurega maast välja tõmmatud ja minema viidud.

Lõuna-Eestis on politseile sel aastal laekunud veel paar sarnast vargusjuhtumit. Ühel juhul varastati hekiks istutatud elupuid, teisel korral pandi pihta üle tuhande istutamist oodanud kuuseisikut, need olid valmis pandud metsaserva.

Enamasti pannakse vargused toime omakasu eesmärgil. «Isikuid püütakse edasi müüa või siis näiteks varastatakse selleks, et oma kinnistule need kasvama panna. Üldpildis selliste varguste kasvu pole aga märgata, pigem on olnud tegu üksikjuhtumitega,» ütles politsei pressiesindaja Kerly Virk.

Tagantjärele on keeruline hinnata, kas keegi müüb edasi varastatud istikuid või enda kasvatatud taimi. «Kui just varas oma kaupa avalikult kuskil müügiks ei eksponeeri ning samal ajal teada ole, et taoline kaup on kuskilt parasjagu ka kaotsi jäänud,» märkis Virk.