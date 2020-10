Galerii ⟩ ERMis selgusid kahe päeva jooksul Eesti parimad tantsijad

​Tantsufestivali peakorraldaja Krõõt Kiviste ütles, et juba esimese päeva järel olid muljed väga head. «Saime kinnitust, et see festival on vajalik ja väga oodatud. Etendamine on tantsuhariduse ja -kunsti üks lahutamatu osa,» selgitas Kiviste. ​Tartusse tõid esimeselt võistluspäevalt kõige paremad tulemused Shaté tantsukool, JJ-Street tantsukool ning VK Janika klubi. Lüürilises tantsus ja nüüdistantsus võttis viis esikohta Shaté, hiphop tantsus võitis kõik vanuseastmed JJ-Street ning poptantsu noorte 2. vanuseklassis tuli kuld VK Janika ridadesse.