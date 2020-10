Galerii ⟩ Bigbank Tartu tegi kodumängul puhta töö ja võitis lätlasi 3:0

Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg tunnistas, et väga palju võitlust polnud ja tartlased murdsid külalised kiiresti maha. «Esimeses geimis olid nad pool aega tublid ja meil polnud veel erilist servi. Kui saime servi tööle, siis tuli vahe kohe sisse. Nii ongi hea mängida, kui oled pidevalt nelja või viie punktiga ees ja teed omi asju,» selgitas Rikberg.

Ta nentis, et viimases geimis tuli ette kiireid vigu ja liiga sageli, mistõttu 23:19 seisul tuli peatreeneril võtta timeout. «Lasime nad liiga lähedale, see polnud küll veel nii ohtlik seis, aga ennegi on sarnastes olukordades geime kaotatud,» kinnitas Rikberg.