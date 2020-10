Talveajale üleminek muudab rongide sõiduplaani

Ettevõtte müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo sõnas, et samas on remonttööd Tapa-Narva lõigul lõpetatud ning seetõttu lüheneb Narva suunal rongide sõiduaeg.«Ekspressrong sõidab Narva vähem kui 2 tunni ja 15 minutiga. Et sõitjatel oleks kiireid ühendusi võimalik maksimaalselt ära kasutada, anname Narva liinil jälle käiku õhtuse ekspressrongi, seda mõlemal suunal,» ütles Kongo.