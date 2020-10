Kaotusega leppinud Bigbank Tartu ootab revanši

Samal ajal on mängugraafik koroonaviiruse levikust tingitud pidevate muutuste tõttu segi keeratud ja tartlased on võõrsil mänginud rohkem kui kodus. Nii ootabki peatreener Alar Rikberg pikisilmi korduskohtumist saarlastega Tartu kodusaalis paari nädala pärast, et võtta magus revanš.