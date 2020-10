Rattaringluse parklaid ootav Tartu vald lõi kõhklema

Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa ütles, et konteineri saabumisele järgneb veel transport Tartusse ja sorteerimine, alles siis saab alustada uute parklate paigaldamisega. Kuivõrd eeltööd on tehtud, jõuaks sellega edasi tempoga üks-kaks parklat päevas, kuid palju sõltub ilmast.

Näiteks on Tartu vald väljendanud kahtlust, kas nad soovivadki kaht neile mõeldud parklat enne kevadet. Nagu Meeksa ütles, on taustal oletada pragmaatilised kaalutlused: teistele omavalitsustele maksab üks parkla 3000 eurot kuus ja see paneb mõtlema. Talvel on rattaid ringluses vähem ja ka rataste kasutajaid vähem.

Uued rattad ja dokid pidid saabuma suvel, kuid koroonaviiruse tõttu oli tarnijal, Kanada ettevõttel Bewegen Technologies Inc raskusi komponentide hankimisega Aasiast ja see tingis viivituse.

Tartu vallavanem Jarno Laur ütles, et kõhklus tõesti on, kas vastu talve on mõtet rattaparklaid valmis ehitada. «Ilm on nagu on, kui elektrirattad võetakse ära, siis meile muutub see võrdlemisi mõttetuks. Siis ootaksime ilmselt kevadet. Aga vaatame enne, kunas nad üldse jõuaksid üles panna,» rääkis Laur.

Tartu valda on nende esimesed dokid plaanitud Kõrvekülla ja Kaupmehe tänavale.

See aga ei tähenda, et Tartu vallal rattaringluse vastu huvi poleks. Lauri sõnul mõeldakse ka sellest, et rattaringluse parkla oleks Lähtel ning ERMi B-sissepääsu juures.

Luunja vald ootab kaht rattaparklat, vallavalitsuse juurde ja Ihaste Coopi juurde, ega ole seni tõstatanud küsimust rattaringlusega liitumise edasilükkamisest.

Tartu linn saab juurde 11 parklat, olemasolevate parklate laiendamine on juba varem lükatud uude aastasse.

Saadetisega jõuab Tartusse ka 45 elektriratast, mis katab ära seniste rataste väljalangemise.

Rattaringluse talveks valmistumine on alanud, tavaratastel pannakse talverehve. Kui ilm külmemaks läheb, algab järkjärgult elektrirataste ringlusest ära korjamine.