Tartumaale lisandus viis koroonapositiivset

Tartumaale lisandunud kolm juhtumit on varasemate haigete lähikontaktsed, kahe juhtumi nakatumise asjaolud on veel täpsustamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 563 inimest, kellest 56 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet: töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 18 inimesega.