Tartumaale ööpäeva jooksul koroonapositiivseid juurde ei tulnud, Jõgevamaale lisandus üheksa

Jõgevamaale lisandunud üheksa juhtumi puhul on tegemist nakatumisega töökohal. Võrumaa juhtumi nakatumise asjaolud on täpsustamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 565 inimest, kellest 59 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet: töökoha kolle Võrus 24 inimesega ja Jõgevamaa töökoha kolle 18 inimesega.

Haiglaravi vajab 35 inimest. 16. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 35 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju saadeti kaks inimest. Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kolm. Uusi COVID-19 surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 68 koroonaviirusega nakatunud inimest. Tänaseks on haiglates lõpetatud 507 COVID-19 haigusjuhtumit 493 inimesega. 16. oktoobri seisuga on tervenenud 3 137 inimest. Neist 2 362 inimese (75,3%) haigusjuhtum on lõpetatud, 775 inimese puhul (24,7%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.