Tartu sulpallurid loodavad nädalavahetusel korraldada medalisaju

Täna hommikul antakse kolmepäevasele tihedale võistlusele start U-11 kuni U-17 vanuseklassides. Finaliste näeb mängimas laupäeva hommikust alates. Kindel favoriit U-11 vanuseklassis tartlaste seas on Kaspar Sorge (TÜASK), kes siiani on võitnud tänavu kõik kolm noote GP-sarja etappi. Tüdrukute hulgas püüab esikohta viimased kaks GP-turniiri Carmella Krislin Kruusil (Triiton), kellele tuleb finaalis suure tõenäosusega vastu klubikaaslane Grete Liis Neemret.

Tartlastest favoriidid

Alates U-13 vanuseklassist jagatakse medaleid kõigis mänguklassides. Poiste üksikmängus alustab esimesel positsioonil Rasmus Roogsoo (Triiton), kes on ühtlasi U-11 vanuseklassi valitsev Eesti meister. Roogsoo suurim konkurent on Marti Joost (Nõo SK), kes kõigil tänavu peetud kolmel GP-turniiril on teeninud hõbemedali. Poiste paarismängus on GP-sarjas võitnud iga kord erinev duo, kuid parima asetusega alustavad Eesti meistrivõistlustel Jakob Kalmus ja Rasmus Vaglakese (Triiton), neile järgnevad Marti Joost (Nõo SK) ja Rasmus Roogsoo (Triiton). Tüdrukute üksikmängus hoiab favoriidi kohta Tondiraba Sulgpallikooli õpilane Marija Paskotši, kes on tänavu võitnud ka kõik GP-sarja kolm turniiri. Tüdrukute paarismängus on Paskotši ja Annabel Mutso võitnud kõik kolm GP-sarja turniiri ning on seega peakandidaadid ka meistrikullale. Segapaarismängus jahib Paskotši oma kolmandat meistrikulda koos Marti Joostiga.

Tartlastest tasub lootused kõrgel hoida U-17 vanuseklassis Andrei Schmidtil (Triiton). Paarismängus on tartlaste seas kõrgeteks tegudeks valmis Triitoni paar Artur Berik ja Daniel Kornejev. Neidude U-15 üksikmängus annab edetabel esimese asetuse Heili Merisalule (Nõo SK), paarismängus üritavad Merisalu ja Emilia Šapovalova (TÜASK) mulluse U-13 kulla nüüd järgmise vanuseklassi kulla vastu vahetada. Segapaarismängus on favoriidid klass vanemate seas GP-sarjas esimese, teise ja kolmanda koha saavutanud ning aasta tagasi U-13 klassis pronksi teeninud Andrei Schmidt (Triiton) ja Laura-Liis Kale (TSKeskus).

Meistriks tullakse korra

Sulgpalliklubi Triiton juhi Mart Siliksaare sõnul on meistrivõistlused noortele kõige olulisemad aasta jooksul peetud võistlused ning tartlastel head šansid. «Meister on meister ning jääb ajalukku igaveseks. Suur osa parimatest noormängijatest on kohal, mis annab võistlusele palju jumet juurde,» selgitas Siliksaar.

Tema sõnul võib Tartusse prognoosida 85 protsenti medalitest, kõige eredam täht on Siliksaare sõnul Tauri Kilk. «Tasub meeles pidada, et ta on oma vanuseklassis Euroopas teisel kohal. Aga ma ootan väga suure põnevusega ka Ramona Üpruse ja Cätlyn Kruusa vahelist kohtumist, sest nad on väga võrdsed vastased,» selgitas Siliksaar.

Tauri Kilk (Triiton) on juuniorite seas tänavu kõik turniirid võitnud, Mario Kirisma (TSKeskus) olnud juuniorite üksimängus tänavu kaks korda teine. Juuniorite vanuses alustavad võistlusi mängijad laupäeval kell 15 ja medalimängud peetakse pühapäeval.

Noormeeste paarismängus Kilk paarilise haigestumise tõttu osaleda ei saa, seega on esimese asetuse saanud Männik ja Zirk, Nõo paari finaalivastaseks ennustatakse Kirsimad ja Schmalzi, kes oktoobris Tartus peetud GP-turniiril nüüdsed esinumbrid üle mängisid.

Neidude üksikmängus on tulekul parasjagu intriigi, sest edetabelis on Ramona Üprusel (TÜASK) ja Catlyn Kruusil (Triiton) võrdselt punkte ning GP-sarja omavahelised finaalid on viigis. Nende vahel saab duell olema kindlasti põnev. Segapaarismängus on esimene asetus septembris turniiri võitnud Oskar Männikul ja Ramon Üprusel, teiseks finalistiks ennustatakse duot Mihkel Mart Liim ja Karoliine Inselberg (Triiton).