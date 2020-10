Jõgeva vald palub ära jätta kõik siseruumides toimuvad üritused

Jõgeva valla kodulehele ilmus täna hommikul teade, et kahjuks on Jõgeva vallas tuvastatud taas uusi koroonaviiruse kandjaid ja selleks, et oma ja teiste tervist kaitsta, jätab Jõgeva vallavalitsus ära kõik valla ja allasutuste poolt plaanitavad siseüritused. Sama palume teha kõigil valla organisatsioonidel.