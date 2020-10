Nõo Reaalgümnaasiumi töötaja nakatus koroonaviirusesse

Reaalkallakuga Nõo gümnaasiumis õpib inimesi Eesti eri paigust, 235 õpilast elab ühiselamus. Praeguseks on kõik nad kodudesse laiali saadetud. "Ei ole mõeldav, et ühiselamust kujuneb koroonahotell," märkis Järveoja. Õpilastest osutusid lähikontaktseteks ja said eneseisolatsiooni nõude alla kümne inimese.

Nõos leiab täna aset ka valgusfestival, mis korraldajate sõnul ära ei jää. "Me oleme juba nii või teisi arvestanud sellega, et festivali oleks turvaline külastada. Oleksime seda järginud ka siis, kui välku ei oleks nii lähedale löönud," ütles festivali korraldaja Jaan Ulst. Ta kinnitas, et üritus toimub suurel välialal ja inimesi on võimalik hajutada. Kaks sündmust, tantsuetendus ja kontsert toimuvad ka siseruumides. "Inimestele jagatakse maskid, ka need on võimalik läbi viia turvaliselt," ütles Ulst.