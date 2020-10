Galerii ⟩ Tartu korvpalllimeeskond sai uue nimisponsori Maks ja Moorits ning seadis kõrged sihid

TÜASKi korvpalli direktor Janar Talts nentis, et kuigi uue meeskonna keskmine vanus on väga noor, 19,8 aastat, siis eesmärgid ja lõppsiht on jätkuvalt ambitsioonikad. «Me tahame kevadel näidata tugevaid tulemusi ning järgmiste aastate jooksul tuua kuldseid medaleid. Eriti arvestades 2024. aastat, mis Tartule kultuuripealinnana on eriti oluline,» ütles Janar Talts. Suurt abi loodetakse värskelt nimisponsorilt.

Sümpaatne meeskond

Maks ja Moorits kaubamärki esindav AS Atria Eesti tegevjuht Olle Horm kinnitas, et ettevõte on toetanud korvpalli juba kaheksa aastat ning valis Tartu meeskonna välja kolmel põhjusel. «Esiteks see on meile tuttav Lõuna-Eesti kultuuriruum, teiseks on uus meeskond sümpaatne oma kohalike poiste ja mõne kogenud leegionäri koostööna ning lõppude lõpuks kehtib meie jaoks põhimõte, terves kehas terve vaim,» ütles Olle Horm. Mõlemad osapooled kirjutasid allkirjad korvpallile, millega leping sai ametlikult kinnitatud.

Tänavu Tartu esindusmeeskonna abitreeneri rolli kandev Tiit Sokk kinnitas, et on väga õnnelik ülikoolilinna naasmise üle. «Lahkusin siit pärast viiendat klassi ja nüüd on üle 40 aasta möödas. Hea on tagasi olla ning eriti nende noorte poiste pärast, kes siin iga päev higistavad ja endast parima annavad,» ütles Tiit Sokk. Tema sõnul loeb spordis alati võit ning seda püütakse koos võimalikult kiiresti saavutada.

Õpilasest peatreeneriks

Peatreener Toomas Kandimaa on ehtne näide, kuidas korvpallikooli õpilasest on saanud tänaseks meeskonna peatreener. Tema sõnul on koroonakriisist ka midagi head välja tuua. «Ma arvan, et meeskond pole kunagi varem olnud nii heas füüsilises vormis ja seda näitab ka väike vigastuste arv. Samas peavad esimest korda noormängijad enda peale võtma põhirolli, mida varem täitsid kogenumad mehed. Hooaeg tuleb igal juhul huvitav,» rääkis Toomas Kandimaa.

Tartu ülikooli rektor Toomas Asser tõi välja, et noortespordi toetamine on ülikooli südameasi ning uus meeskond saab treenida väga heades tingimustes. «Uue meeskonna puhul on rõõm näha, et kaalukauss on läinud õpilaste ja üliõpilaste suunas ning poistel on ideaalsed võimalused arendada enda soovitud eriala ehk korvpalli,» lisas Toomas Asser.

Tartu ülikool Maks & Moorits korvpallimeeskond mängib sel hooajal Eesti karikavõistlustel, Eesti-Läti korvpalliliigas ja Eesti meistrivõistlustel. Liiga ühe noorima koosseisuga meeskonna tuumiku moodustavad juba aastaid meistriliiga karastuse saanud oma korvpallikooli kasvandikud. Meeskonnas on seitse tudengit (neist viis Tartu ülikoolis) ja kolm gümnaasiumi õpilast.