Galerii ⟩ Naiskunstnike meestemaalide hulgas leidub värvikas vorstipeo pilt

«Viimasel ühisnäitusel oli peategelane naine, eriilmeline Emajõe Aphrodite. Tolle väljapaneku jätkuks ja vastuseks kuulame ära ka teise poole,» märgib Delegatsioon K näituse seletuseks.

Lisatud on lauseid igalt kunstnikult.

Näituse seletuseks

Kudrun Vungi: «Meeste maalimine on minu jaoks täielikult mugavustsoonist välja tulemine, sest lasteaiast saati on muidugi printsesse joonistatud. Inspiratsioon on pärit meeskarakteritelt, otsides nende olekust miskit dekoratiivset.»

Kairo: «Tööde formaadist paistab paratamatult veel katkuaja mõjusid. Väike lõuend mahub kodusele lauaservale, kus õpib laps ja valmib söök. Vaatan mehelooma üsna lähedalt ja näen, et pooride asemel on seal lilleõied. Vunts ja habe – alfa ja oomega.»

Kristina Viin: «Mina oma selle näituse töödel kujutan vaimulikke mehi, kes seisavad silmitsi eluliste ja igavikuliste küsimustega.»

Kärt Kunnus: «Aphroditelike naiste maalimine pakkus suurt naudingut, sest hulganisti leidus ägedaid ja ilusaid poose. Selgus, et omaette kunst on kujutada mehi nii, et üks iseteadlik lihas liialt tähelepanu ei tõmbaks.»

Ühtlasi on Kärt Kunnus teinud kirjapanekule postskriptumi: «See viimane on Kairo parafraas minu jutust! Minu otsene tsitaat oli: «Päris keeruline on niimoodi meesakti teha, et noks peale ei jääks!»»

Näituse avamisel

Kairo ütles näituse avamisel, et ta tegi «Vorstipeo» pildi, mõeldes kurbusega iseteadlikele lihastele, mis jäid näitusetöödele maalimata.

Kristina Viina ühel maalil on koos koera, kassi, roniva poisi ja lendava naisega kunstnik Imat Suumann jalutamas Supilinnas Herne tänaval. Teos on olnud näitusel «Kunstnik maalib kunstnikku» Tallinnas. Nüüd näevad seda ka tartlased.

Kudrun Vungi ütles, et mingeid kindlaid modelle ei ole ta meeste portreede maalimisel kasutanud.

Kärt Kunnus ütles, et lihaseliste meeste maalide valmimise ajal on ta piilunud oma abikaasat Mihklit nii, et too ise seda ei teadnud.

Kümnes näitus

Physicumi galeriis avatud «Emajõe Adonis» on kunstirühmitise Delegatsioon K kümnes näitus. Eelmine oli tänavu juunis kultuuriklubis Promenaadiviis ja kandis nime «Emajõe Aphrodite», mis viitab nii Tartule kui ka naistele, kes maalidel figureerivad. Esimene, «Õnneliku usalduse delegatsioon» oli aastal 2013 Genialistide klubis. Delegatsioon K on viinud oma töid ka tallinlaste ja viljandlaste ette.