​Kui varem võistles rühmvõimlemise meistriklassis kolm rühma, siis praegu on alles jäänud üks. Laiali on läinud VK Janika Elite Team ning VK Janika Senior Team. Nii et on ka neid, kelle motivatsiooni vähendas kriis niivõrd, et võimlemiskarjäär jäi pooleli. ​