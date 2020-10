Uuri üle, mida keemia-nobelistid leiutasid ehk mis on CRISPR-Cas9

CRISPR Cas9 on tööriist, mis oskab DNA-ahela katki lõigata täpselt õigest kohast ja aitab ka DNA-s üles leida parandamist vajava koha, selgitas biotehnoloog Tõnis Org.

Kuninglik Teaduste Akadeemia teatas eilsetes uudistes, et tänavuse aasta keemia-nobelistid on Emmanuelle Charpentier ja Jennifer A. Doudna. Need naised panid aluse geenitehnoloogias revolutsiooni tekitanud metoodikale CRISPR-Cas9.