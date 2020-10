Autojuht sõitis rollerile ette

Avariipaigale reageerinud Jõgeva patrullpolitseinik Arsi Alavere rääkis, et tee avariipaigas oli asfaltkattega ning väljas oli hommikul tihe udu, mistõttu oli nähtavus mõnevõrra piiratud. Ta tuletas liiklejatele meelde, et autoroolis olles tuleb tegeleda vaid juhtimisega ning kogu oma tähelepanu tuleb suunata vaid liikluses toimuva jälgimisele.

Muuhulgas tuletas politseinik meelde, et peateele sõit või selle ületamine on manööver, mille ohutuses tuleb igal juhil alati lõpuni veenduda. «Peateele väljasõidul tuleb mitu korda hinnata läheneva sõiduki kiirust ja veenduda, et peateele sõit on ohutu. Seda iseäranis olukordades, kus nähtavust piirab udu, tihe vihmasadu või mõni muu ilmastikunähtus. Liigseid riske võtta pole mõistlik, sest need võivad viia äärmiselt traagiliste tagajärgedeni. Kahtluse korral, et peateele sõiduks jääb napilt aega, tuleks peateele väljasõidust sel hetkel loobuda ning oodata sobivamat võimalust,» lisas Alavere.