Galerii ⟩ Raido Mitt rebis lõpusirgel Rait Ratasepast mööda ja võitis Tartu linnamaratoni

«Rait vedas suure osa ajast jooksu, aga umbes viimase kolmandiku juures ma tundsin, et enesetunne on hea ja kontrollin seda jooksu. Umbes kilomeeter enne finišit läksin temast mööda,» rääkis võitja Raido Mitt. Tema sõnul oli Lossi tänava kurikuulus tõus enne finišit oodatust raskem. «Oli raske, aga tegelikult ka huvitav ja segab kaarte. Pealegi on ju teada, et Tartus selline lõpp alati tuleb.»

«Ma ei plaaninud minna jooksma aega, vaid kohta, aga mõlemas osas läks hästi. Alles paar nädalat tagasi jooksin isikliku rekordi Tallinna maratonil,» ütles Kadiliis Kuiv. Tema sõnul on küll raske kahte maratoni üsna järjestikku ette võtta, aga kolme aastaga on ta sellega harjunud. Tartu linnamaratoni lõpus oleva tõusu kohta ütles Kuiv, et see lisab vürtsi ja on Tartule omane ning tema jaoks positiivne.